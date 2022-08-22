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Общество22 августа 2022 8:16

2000 кв. метров заполонила амброзия в одном из хуторов Ростовской области

Собственникам уже направили предупреждения
Ангелина СКИБА
Собственники участков никак не боролись с зарослями

Собственники участков никак не боролись с зарослями

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ростовской области по итогам рейдов с 12 по 22 августа нашли более 2000 кв. метров земли, заросшей амброзией. Об это рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, проверки на этот раз провели в Орловском районе. Очаги сорняка заполонили площади в хуторе Гундоровском. Собственники участков никак не боролись с зарослями и не обрабатывали территории, поэтому им отправили предостережения с просьбой исправить ситуацию.

К слову, подобные нарушения время от времени регистрируют в разных районах региона. Так, например, в том же Орловском районе в конце июня этого года заросло 34 га, а в июле в Зимовниковском районе амброзия заполонила 239 га.

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