На нового директора ростовского водоканала завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации
Фото: Иван ВИСЛОВ
В донской столице руководитель «Ростовводоканала» стал фигурантом уголовного дела, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона. Поводом для этого послужило то, что директора ресурсоснабжающей организации заподозрили в превышении должностных полномочий.
Перед этим в офисе предприятия силовики провели обыски.
- Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Его расследует главное следственное управление МВД, - сказал источник издания.
Отметим, что руководить водоканалом фигурант уголовного дела начал в 2021 году.
Напомним, в конце июля бывшего директора "Ростовводоканала" осудили за мошенничество. Его признали виновным в хищении 2 млн рублей. Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима.
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