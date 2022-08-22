На нового директора ростовского водоканала завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации Фото: Иван ВИСЛОВ

В донской столице руководитель «Ростовводоканала» стал фигурантом уголовного дела, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона. Поводом для этого послужило то, что директора ресурсоснабжающей организации заподозрили в превышении должностных полномочий.

Перед этим в офисе предприятия силовики провели обыски.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Его расследует главное следственное управление МВД, - сказал источник издания.

Отметим, что руководить водоканалом фигурант уголовного дела начал в 2021 году.

Напомним, в конце июля бывшего директора "Ростовводоканала" осудили за мошенничество. Его признали виновным в хищении 2 млн рублей. Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима.

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