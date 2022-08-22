Расходы на подготовку детей к школе в Ростове выросли на 17%

Ростовчане уже начали делать покупки к школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Траты на подготовку детей к школе в Ростове-на-Дону выросли на 17%. Прирост расходов наблюдается ежегодно, сообщает SuperJob.

Исследователи изучили ситуацию в городах-миллионниках и опросили девять тысяч родителей по всей стране. Выяснилось, что расходы на подготовку к школе сейчас составляют 11,2 тысячи рублей. Ранее средняя сумма затрат была ниже — 9,6 тыс. рублей.

— Прирост расходов наблюдается ежегодно, так, в 2019 году родители готовы были потратить 8,1 тыс. рублей, в 2020 — 8,6 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

В среднем по России расходы на подготовку к школе увеличились на 18%. Самые высокие траты в Москве — 14,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 13,1 тысячи рублей и в Екатеринбурге — 12 тысяч. Заметнее всего они выросли в северной столице — на 30%.

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