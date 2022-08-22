Клиенты ВТБ могут подключить дополнительные услуги в рамках РКО всего за 1 рубль в месяц

Клиенты малого и среднего бизнеса ВТБ могут подключить три дополнительные опции по расчетно-кассовому обслуживанию на специальных условиях – 1 рубль в месяц за опцию, а также получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате. Акция по поддержке предпринимателей будет действовать до конца года в рамках программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» для всех клиентов банка.

Воспользоваться условиями акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Дополнительные опции помогают существенно увеличить объем операций, включенных в пакеты услуг для бизнеса. Это такие опции, как «Персональные переводы», «Платежи плюс» и т.д.

Опции за 1 рубль доступны для подключения ко всем пяти пакетам услуг для бизнеса ВТБ: «На старте», «Всё по делу», «Самое важное», «Всё включено» и «Большие обороты». В рамках акции клиенты также могут получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате.

Активировать предложение можно в разделе программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса от ВТБ на сайте банка.

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