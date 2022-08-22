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Происшествия22 августа 2022 10:29

Под Ростовом тысячи водителей попали в пробку из-за ДТП с большегрузами

Транспортный затор растянулся примерно на 10 километров
Ангелина СКИБА
Столкнулись MAN TGS, Iveco Stralis и Scania P114

Столкнулись MAN TGS, Iveco Stralis и Scania P114

Фото: Сергей ГАПОН

22 августа из-за столкновения трех большегрузов оказалось парализовало движение машин на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону в районе Аксая. Эту информацию подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, сегодня около 4 часов утра водитель MAN TGS врезался в припаркованный Iveco Stralis, следом произошло столкновение с автомобилем Scania P114. После этого в больницу с травмами увезли водителей 37 и 63 лет. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства аварии.

Добавим, по состоянию на 13:20, обстановка в районе дорожного ЧП не особо изменилась с утра - машины все также стоят в 10-километровой пробке, которая тянется примерно от поселка Красный Колос. При этом несколько аварий и не менее серьезный затор можно заметить и на встречной полосе.

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