В Ростовской области инспектор дорожного надзора пошел под суд за взятку с дальнобойщика

В Ростовской области огласили приговор подозреваемому во взятке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области государственный инспектор Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора попал под следствие за взятку, сообщает областная ФСБ. По данным ведомства, мужчина выманил у водителя фуры 50 тысяч рублей.

За эти деньги злоумышленник обещал дальнобойщику, что у того не возникнет никаких проблем при прохождении поста весового контроля на трассе «Дон» в Каменском районе области.

Но об афере узнали оперативники. В результате на инспектора завели дело по статье «Получения взятки». На время следствия злоумышленника отправили под домашний арест.

- Каменский районный суд Ростовской области признал вину подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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