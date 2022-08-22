Как сделать компьютерную томографию легких и получить результат ПЦР-теста на COVID-19 за 1 час

Соколова 84/302, (Компьютерная томография Canon Aquilion Prime SP 80, срезовая). Фото: ЦМО «Симплекс»

Новая поликлиника ЦМО (центр медицинских осмотров) «Симплекс» предлагает расширенный спектр медицинских услуг. Клиентам здесь доступна мультиспиральная компьютерная томография на новейшей модели 80-срезового томографа Canon Aquilion PRIME SP. Он позволяет на профессиональном уровне поддерживать высокое качество изображения независимо от возраста и телосложения пациента.

Установленный в клинике компьютерный томограф имеет увеличенную апертуру гентри 78 см., что полностью исключает эффект клаустрофобии у любых пациентов. Грузоподъемность специального стола томографа – 220 кг. При необходимости сканирования бариатрических пациентов есть возможность увеличить это показатель до 300 кг. На таких аппаратах могут проводиться как рутинные, так и специализированные исследования. Новые стандарты в качестве визуализации проводимого исследования применяются для всех групп пациентов при любой лучевой нагрузке.

Томограф Canon Aquilion Prime SP 80, установленный в ЦМО «Симплекс». Фото: ЦМО «Симплекс»

Обширный ряд интегрированных приложений обеспечивает легкое и быстрое внедрение самых передовых КТ-технологий в клиническую практику ЦМО «Симплекс».

Тестирование на COVID-19

Центр медицинских осмотров «Симплекс» совместно c МБУЗ «Центральная Городская больница » г. Батайск продолжает тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами.

Варфоломеева 243а (ПЦР - тест на COVID-19 за 1 час). ЦМО «Симплекс».

Данные услуги оказываются на базе передвижного медицинского комплекса или по адресу медицинского центра в Ростове-на-Дону: на улице Варфоломеева, 243а. Получить результаты тестирования можно уже через 2 часа.

Адреса медцентров «Симплекс» в Ростове:

Соколова, 84/302; (поликлиника и Canon Aquilion PRIME SP)

Варфоломеева, 243, литер «А» (пункт приёма анализов на коронавирус);

Аэропорт Платов, 1 (пункт приёма анализов на COVID-19- временно не работает).

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или по телефону: 8 (863) 333–22–82.