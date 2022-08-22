Сложности с закупками импортного медоборудования появились в Ростовской области

За 6 месяцев по госпрограмме освоили 50,1% выделенных средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за роста цен и санкций сорвались некоторые закупки импортного медицинского оборудования, а также деталей транспорта и материалов для модульных зданий. Эту информацию на сайте донского правительства обнародовал региональный Минздрав.

- За 6 месяцев 2022 года освоение средств по госпрограмме составило 50,1%, что связано с неоднократно несостоявшимися процедурами закупок по причине значительного удорожания стоимости оборудования и несвоевременного выполнения/невыполнения работ по капремонту из-за использования материалов импортного производства, - говорится в тексте документа.

Сейчас сотрудники министерства здравоохранения выясняют, как и на что лучше потратить выделенные властями деньги. К слову, в 2022 году размер финансирования по госпрограмме увеличили до 86,2 млрд рублей.

Специалисты проводят анализ рынка и мониторинг цен, отдельные закупки проводят повторно. Если поставщики отказываются выполнять обязательства, «ведется претензионная работа».

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