Владимир Путин назначил судей, председателей и зампредседателей судов в Ростовской области

Новых специалистов назначили в разных судах региона Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области новых судей, председателей и заместителей председателей судов назначил президент Владимир Путин. Указ главы государства от 15 августа 2022 года можно найти на портале правовой информации.

Так, инстанции Каменского и Ремонтненского районов возглавили Олег Миронов и Денис Щетинин, а заместителями председателей судов в Зернограде и Таганроге стали Эрик Исаян и Олег Алейнер.

Должности судей заняли: в Батайске - Антон Морозов и Ольга Шишина, в Ростове - Лилия Усачева (Ворошиловский район) и Николай Смирнов (Железнодорожный район), в Белой Калитве - Филипп Избенко.

Судьей Новочеркасского гарнизонного военного суда стал Михаил Кожевников, судьей 15 арбитражного апелляционного суда - Яков Сорока.

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