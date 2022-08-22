Часть жителей Таганрога получают воду с пониженным давлением. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге временно ограничена подача воды в нескольких районах. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

В настоящее коммунальщики устраняют утечку на улице Петровской в районе дома № 82. В связи с этим воду с пониженным давлением получают жители центрального микрорайона. Работы продлятся примерно до шести часов вечера.

Еще одной утечкой занимаются рабочие на Мариупольском шоссе, 27/2-3. Из-за этого плохой напор воды в домах жителей улиц Сызранова, Пархоменко, Сергея Шило и Мариупольского шоссе. Устранение продлится до 18 часов.

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В нескольких районах Таганрога ограничили подачу воды.

Рабочие заняты устранением утечки.