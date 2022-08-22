В Ростовской области 17-летнего юношу заподозрили в сбыте наркотиков

Юношу подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красном Сулине 17-летний подросток подозревается в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По информации ведомства, 15 августа парень находился в Красном Сулине. В мессенджере он получил нужные координаты и адрес, где находится тайник с партией наркотиков. Подросток пришёл в указанное место и забрал свёрток, чтобы в дальнейшем сделать тайники-закладки.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего. У него было найдено 52 грамма наркотических веществ.

- В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт крупной партии наркотиков». Ведётся следствие, - уточнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин получил 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Мужчина успел продать более килограмма синтетических веществ через Интернет. (Подробности)