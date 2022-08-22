В Ростове прогнозируют ураганный ветер

В Ростове синоптики обещают сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове прогнозируют сильный ветер, порывы которого составят до 26 метров в секунду, рассказали в ГО и ЧС города.

По данным ведомства, ураган ожидается уже в понедельник вечером, 22 августа.

- Порывы ветра в этот день составят до 26 метров в секунду, - прокомментировали в пресс-службе ведовства.

Также сильный ветер обещают во вторник, 23 августа, в четверг, 24 августа, и в пятницу, 25 августа.

Из-за непогоды возможны обрывы ЛЭП, перехлесты проводов, падения рекламных щитов. Спасатели просят ростовчан быть осторожнее в эти дни.

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