Выживет только «Стая»: премьера экстремальной молодежной драмы состоится в видеосервисах Wink и more.tv

На видеосервисах Wink и more.tv стартует эксклюзивный показ восьмисерийной молодежной драмы. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

9 сентября на видеосервисах Wink и more.tv стартует эксклюзивный показ восьмисерийной молодежной драмы «Стая» (18+), которая создана кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке АНО «ИРИ». В главных ролях — Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская.

По сюжету юные правонарушители присоединяются к экспериментальной программе и отправляются в горы. При этом герои настолько разные, что в обычной жизни встретиться бы не смогли. Программа же рассчитана на то, что каждый из них, столкнувшись с абсолютно дикими условиями, сможет раскрыться по-новому.

Их ждут переход через опасный горный перевал, трагедия в палаточном лагере и взаимодействие в «стае».

- Сериал «Стая» получился очень динамичным, жестким не только по формату, но и по поднимаемым проблемам. На мой взгляд, это очень правильно — с помощью зрелищности говорить о действительно важном для каждого человека. Следить за сюжетом очень интересно. Мы уверены, что проект обязательно найдет своих поклонников, — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома», продюсер сериала от видеосервиса Wink Александр Косарим.

Съемки сериала «Стая» проходили в экстремальных условиях в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию.

По сюжету юные правонарушители присоединяются к экспериментальной программе и отправляются в горы. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- О моем страхе высоты никто не подозревал. Но у меня была большая мотивация — перебороть его. На тренировках появился такой адреналин, что, казалось бы, и страшно, и при этом хочется продолжить. Тогда нас научили, как страховать друг друга, как правильно застегивать и проверять страховку, — отметила Анастасия Красовская.

Трейлер сериала «Стая» доступен в официальных аккаунтах видеосервиса Wink в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

Фото со съемок можно посмотреть здесь и по этой ссылке.