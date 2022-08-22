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Происшествия22 августа 2022 14:21

В Ростове собралась пробка на Нагибина из-за перевернувшейся BMW

Затор растянулся на несколько километров
Лейла МИРИШОВА
Иномарка получила механические повреждения. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Иномарка получила механические повреждения. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове автомобиль BMW попал в ДТП. Происшествие случилось на проспекте Нагибина 22 августа.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 37-летний водитель не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате автомобиль BMW перевернулся. Водитель не пострадал и отделался испугом. Машина получила механические повреждения.

По данным «Яндекс.Карты», на Нагибина возникла пробка. Транспортный затор растянулся от пересечения с проспектом Ленина до улицы Ларина. Затруднено движение и на участке перед Ленина.

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