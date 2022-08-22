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Происшествия22 августа 2022 14:57

В Ростовской области молодая женщина потеряла создание в лодке посреди реки

В бессознательном состоянии пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи
Ангелина СКИБА
Женщина потеряла сознание в резиновой лодке

Женщина потеряла сознание в резиновой лодке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области спасли молодую женщину, которая потеряла создание в лодке во время отдыха на реке. Благодаря сотрудникам экстренной службы владелица плавсредства смогла вовремя получить помощь медиков.

- Утром 22 августа поступило сообщение с просьбой оказать содействие в доставке человека. Прибыв на место, спасатели обнаружили посередине реки Калитва в районе пешеходного моста Белой Калитвы резиновую лодку, а в ней женщину, которая не реагировала на звуки, - рассказали в поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море.

Когда специалисты подплыли ближе, выяснилось, что пострадавшая была без сознания. Ее сразу же перевезли на берег и передали медикам.

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