В Ростовской области молодая женщина потеряла создание в лодке посреди реки

Женщина потеряла сознание в резиновой лодке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области спасли молодую женщину, которая потеряла создание в лодке во время отдыха на реке. Благодаря сотрудникам экстренной службы владелица плавсредства смогла вовремя получить помощь медиков.

- Утром 22 августа поступило сообщение с просьбой оказать содействие в доставке человека. Прибыв на место, спасатели обнаружили посередине реки Калитва в районе пешеходного моста Белой Калитвы резиновую лодку, а в ней женщину, которая не реагировала на звуки, - рассказали в поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море.

Когда специалисты подплыли ближе, выяснилось, что пострадавшая была без сознания. Ее сразу же перевезли на берег и передали медикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области спасли работника ЖКХ, который был на грани клинической смерти

Экстренный случай произошел в станице Вешенской (подробности)