В Ростове в парке "Левобережный" пройдет фестиваль уличной еды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове в парке "Левобережный" проведут фестиваль уличной еды. О предстоящем мероприятии сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко на своей страничке в социальной сети.

Фестиваль запланирован на 17 и 18 сентября. Участие в нем примут рестораторы и гастроэнтузиасты со всей России. Они представят ростовчанам и гостям города свои уникальные блюда.

Кроме того гостей ждет и развлекательная программа: просмотры фильмов под открытым небом; игры в баскетбол на спортплощадке; цикл познавательных лекций; мастер-классы для взрослых и детей.

- Ростов всегда был хлебосольным городом. Уверен, участие города в гастрономическом фестивале подчеркнет широту гостеприимства донской столицы, - отметил Алексей Логвиненко.

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