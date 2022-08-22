В Ростовской области будет усилена борьба с кибермошенниками. Фото: Правительство РО

Власти донского региона запланировали усилить меры по противодействию кибермошенникам. Такое решение принято на прошедшем совещании по борьбе с правонарушениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. На нем председательствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Глава региона дал поручение правоохранителям больше информировать дончан о схемах и способах, которые используют мошенники для совершения преступлений. А также полиции стоит напомнить дончанам о том, что злоумышленники применяют для этого современные средства коммуникации и связи.

- По итогам обсуждения было решено усилить информационно-разъяснительную работу, разнообразив её формы и расширив распространение социальной рекламы, - отмечается в сообщении.

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