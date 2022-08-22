В Ростове улицу Оганова запланировали расширить до четырех полос. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове ищут подрядчика, который займется разработкой проекта для ремонта дороги на улице Оганова. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс объявил городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Из городского бюджета на разработку проекта будет выделено около 25 миллионов рублей.

Подрядчик подготовит проект реконструкции улицы Оганова. Речь идет об участке от улицы Таганрогской до пересечения с улицами Особенная и Зрелищная. Проектная документация должна полностью соответствовать законодательству РФ и отвечать всем действующим градостроительным требованиям.

В проекте должно быть предусмотрено расширение улицы до четырех полос. Затем будет составлен план межевания территории, а еще чуть позже определится список организаций, с которыми в последствии согласуют новую планировку и расположение на ней инженерных коммуникаций. Согласно текстовой документации, каждая полоса должна иметь ширину 3,5 метра, а между полосами планируется разделительная полоса.

Подрядчика для исполнения работ выберут 8 сентября. А все работы необходимо выполнить в течение 555 дней с момента заключения контракта.

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