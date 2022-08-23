В Ростове 200 миллионов направят на нанесение дорожной разметки в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове запланировали нанести на проезжие части новую дорожную разметку. На эти нужды планируется направить порядка 200 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 2 сентября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установкой технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Сроки выполнения работ также не были уточнены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

300 миллионов рублей направят на дорожную разметку в Ростовской области.

Деньги выделят из регионального бюджета.