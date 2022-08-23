Донской регион местами накроет пылевая буря. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области вновь ожидается пылевая буря. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

На территории региона будет стоять переменная облачность. Никаких существенных осадков не ожидается, зато пылевая буря пройдет местами по Ростовской области.

- Ветер восточный и юго-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду, а днём по югу и востоку региона 21-23 метра в секунду, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Ночью похолодает до +17…+22 градусов, по северу области температура снизится даже до +13 градусов. А днем ожидается потепление до +30…+35 градусов.

Спасатели также напомнили, что в северо-восточных и центральных районах продолжает сохраняться чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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Осадков синоптики не прогнозируют.