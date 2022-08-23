Отсутствие сговора фармкомпаний из Ростовской области подтвердили в кассационном суде

Итоговое постановление по делу вынесли в этом августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кассация подтвердила, что у фармкомпаний из Ростовской области не было картельного сговора. Оправдательный приговор снял все претензии УФАС. Эту информацию опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Итоговое постановление по делу вынесли в этом августе, сами же разбирательства стороны вели с 2020 года. Именно тогда две донские фирмы заподозрили в махинациях при проведении торгов - утверждалось, что организации подавали заявки с одного и того же IP-адреса и пассивно вели себя на аукционах, что привело к поддержанию удобных цен. За это в УФАС определили штрафы в 17,9 и 37 млн рублей.

Компании не согласились с этим и обратились в Арбитражный суд Ростовской области, но проиграли. Тогда решились на апелляцию и направили иски во вторую инстанцию, где жалобу поддержали и отменили все прежние решения, в том числе санкции УФАС.

Антимонопольная служба попыталась оспорить это в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, но там поддержали ответчиков. Теперь все обвинения с дистрибьюторов лекарственных средств сняты.

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