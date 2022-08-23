В больнице Волгодонска умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело

Специалисты проводят проверку, назначены экспертизы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В детской больнице Волгодонска начали выяснять обстоятельства гибели 12-летней девочки. Об этом утром 23 августа сообщает пресс-служба управления Следкома России по Ростовской области.

- Информация о смерти ребенка поступила 22 августа 2022 года. Сейчас идет расследование. Специалисты выясняют детали и причины произошедшего, уже назначили необходимые экспертизы, - рассказали в ведомстве.

Добавим, на факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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