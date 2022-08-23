В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В ряде районов прогнозируют четвертый и пятый классы пожароопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. Штормовое предупреждение 23 августа объявили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, пятый класс пожароопасности ожидается местами в Белокалитвинском, Усть-Донецком и Константиновском районах.

Четвёртый класс прогнозируют в Верхнедонском, Шолоховском, Советском, Боковском, Милютинсклм, Обливском, Морозовском и Тацинском районах. Также высокая пожароопасность ожидается в Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах.

Такая ситуация сохранится до конца суток 24 августа.

В это время жителям не стоит бросать нце потушенные спички, окурки в траву и мусорные баки, не оставлять костёр без присмотра. Нельзя разжигаться сухую траву и листья.

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