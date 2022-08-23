Продолжительность жизни из-за коронавируса оказалась ниже планируемой в Ростовской области

Продолжительность жизни составила 69,79 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году средняя продолжительность жизни в Ростовской области оказалась ниже ожидаемых показателей. Причина — пандемия коронавируса. Об этом говорится в докладе регионального министерства здравоохранения.

Средняя продолжительность жизни составила 69,79 лет. Министерство планировало достичь показателя 70,83. Уровень смертности при этом за полгода не превысил целевые показатели. Исключение составил показатель «смертность от болезней системы кровообращения» — он превысил целевое значение на 31,9%.

В ведомстве считают, что средняя продолжительность жизни снизилась из-за пандемии коронавируса.

— В частности фатальные осложнения хронических заболеваний после перенесенной инфекции, позднее выявление заболеваний системы кровообращения, в связи введением ограничительных мер и приостановлением проведения профилактических мероприятий, — говорится в сообщении.

Среди мер по снижению смертности называют плановые профилактические осмотры и диспансеризацию, своевременное лечение и реабилитацию пациентов после ковида, актуализация маршрутизации таких пациентов. Еще одна мера — организация профилактических мероприятий.

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Принятые меры будут касаться только тех, кто вернулся из других стран. (Подробности)