Оформлять подписку на авто стало выгоднее в среднем на 20%. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Группа ВТБ и маркетинговое автомобильное агентство НАПИ проанализировали динамику стоимости владения машиной. По данным исследования, с начала года ежемесячные расходы на эксплуатацию транспортных средств эконом-класса в среднем выросли на 30-40%, в комфорт-сегменте - на 40-50%, а в премиум - на 20%. На основании этого эксперты пришли к выводу, что по ряду марок долгосрочная аренда сейчас примерно на 20% выгоднее покупки машины в собственность или имеет нефинансовые преимущества при сопоставимых расходах.

Наибольшую экономию автолюбитель получает в случае оформления подписки на машину комфорт-класса. При этом в случае с арендой не нужно тратить время на покупку авто и регистрацию в ГИБДД, оформлять страховку и озадачиваться хранением шин. А после окончания срока аренды автомобиль можно поменять на новый.

- За последние полгода обслуживание собственного автомобиля стало дороже для всех сегментов. Больше всего увеличилась стоимость эксплуатации машины комфорт-класса – в среднем в 1,5 раза. По данным нашего исследования, уже сейчас по ряду марок аренда оказывается экономичнее приобретения в собственность, что наиболее наглядно в сегменте комфорт-класса, — прокомментировал управляющий директор сервиса «Автомобиль по подписке» ВТБ Лизинг Марат Абдуллин.

- Для каждой машины расчет стоимости индивидуальный, но мы видим, что в отдельных случаях ежемесячный платеж по аренде может быть почти на 20% ниже стоимости владения таким же автомобилем с учетом всех расходов. Есть и другие выгоды. Например, при оформлении долгосрочной аренды машины в ВТБ не требуется вносить аванс, тогда как по кредиту нужен первоначальный взнос, — прокомментировал и.о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Группа ВТБ запустила сервис долгосрочной аренды автомобилей в ноябре прошлого года. Он позволяет клиентам пользоваться машиной как собственной, не покупая ее. Автолюбитель получает новую машину на гарантии в выбранной им комплектации.

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