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Общество23 августа 2022 9:33

Таганроженка лишилась почти миллиона рублей после разговора с мошенником

Женщину убедили, что к ее телефону подключены платные услуги
Лейла МИРИШОВА
После разговора с аферистом со счета у женщины пропали 300 тысяч рублей.

После разговора с аферистом со счета у женщины пропали 300 тысяч рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге 45-летняя местная жительница лишилась около миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По словам пострадавшей, ей позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился оператором сотовой связи. Он сообщил, что женщина подключила много платных услуг к телефону и предложил отключить. Она согласилась и выполнила все условия. После чего, со счета списались 300 тысяч рублей, а с кредитной карты еще 680 тысяч.

Когда таганроженка поняла, что ее обманули, тут же обратилась в отделение полиции с заявлением. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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