Фонтан около Музыкального театра в Ростове передадут в муниципальную собственность

Фонтан около Ростовского музыкального театра не работает уже несколько лет Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону фонтан около Музыкального театра на улице Большой Садовой, 134/57 будет передан городу из федеральной собственности. Соответствующее решение приняли депутаты Ростовской городской думы на заседании во вторник, 23 августа.

Напомним, фонтан около Ростовского музыкального театра не работает уже несколько лет. В феврале текущего года сообщалось, что территория возле театра будет отремонтирована за 571 миллион рублей. Работы на объекте начались в апреле и продлятся примерно 2,5 года, до декабря 2024 года.

Согласно данным на сайте госзакупок, кроме обновленного фонтана, который станет светомузыкальным, вдоль улицы Большая Садовая появятся и новые клумбы с системой автополива. Также будет произведен капитальный ремонт подземной автостоянки и системы наружного освещения. Также здесь будут установлены новые лавочки, урны и другие малые архитектурные формы. Замене подлежит и покрытие тротуаров — гранитная плитка сменит существующую бетонную. В рамках благоустройства территории слева от театра вдоль улицы Большой Садовой также появится три новых фонтана и скульптура балерины.

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