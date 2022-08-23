Родственники убитого в Ростове таксиста не согласны с версией о политическом споре

50-летний мужчина погиб после стрельбы на Береговой в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родственники убитого в Ростове-на-Дону водителя не верят, что преступник устроил расправу из-за политического спора. Об этом рассказал сын погибшего Роман.

Молодой человек подчеркнул, что его отец имел много увлечений, но был довольно аполитичным человеком и никогда не конфликтовал с кем-либо по поводу новостной повестки.

- Никогда отец не говорил о политике. По какой причине он повздорил с тем человеком, мы пока не знаем, - заявил собеседник журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Ранее мы подробно писали о том, что известно о погибшем. По словам близких, у мужчины остались жена и дети.

Напомним, 16 августа 2022 года в Ростове на Береговой приезжий расстрелял 50-летнего владельца авто, который ему по каким-то причинам не понравился. Предварительно, нападавший был пьян. Гарнизонный военный суд уже отправил подозреваемого под стражу до 14 октября.

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