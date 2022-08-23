В первом полугодии в бюджет Ростова поступило 83,9 млн рублей от аренды нежилых помещений

На сегодняшний день в Ростове зарегистрировано 637 объектов инженерной инфраструктуры и 2 241 нежилое помещение Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону от аренды нежилых помещений в первом полугодии 2022 года в бюджет города поступило 83,9 миллиона рублей. За весь прошлый год эта сумма составила 158,2 миллиона рублей. Об этом было сказано на заседании Ростовской городской думы.

Во время заседания председатель городской думы Зинаида Неярохина задалась вопросом, почему так немного город получает от аренды помещений. На что парламентарии ответили, что когда разговор идет об использовании нежилых помещений, то вопрос упирается не только в деньги, но и в воспитание отношения граждан к муниципальному жилью. Сейчас прописаны рекомендации по улучшению эффективности работы в этом направлении.

Со стороны депутатов также прозвучало предложение бесплатно передавать арендаторам нежилые помещения с условием самостоятельного проведения теми ремонта. При этом арендатор должен также сам оплачивать коммунальные услуги. После окончания срока аренды отремонтированное здание может обратно поступить на баланс города. Эту идею Зинаида Неярохина нашла интересной, но только в первой части. По ее мнению, вопрос с возвращением отремонтированного помещения городу нужно проработать, поскольку вряд ли найдется арендатор, который захочет вкладывать деньги на таких условиях.

На сегодняшний день в Ростове зарегистрировано 637 объектов инженерной инфраструктуры и 2 241 нежилое помещение. Всего на данный момент заключено 270 договоров аренды. По остальным существующим объектам проводится работа по освобождению их от строительного мусора. Также специальными службами была проведена инвентаризация 475 нежилых объектов. В результате чего было установлено, что 316 из них невозможно вовлечь в оборот, 63 — используется под уставные цели, а еще 39 — заняты объектами инженерной инфраструктуры. После проверки стало ясно, что передать в аренду возможно лишь 57 объектов.

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