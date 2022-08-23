Грипп птиц обнаружили в селе Степное Ростовской области

Грипп птиц обнаружили у домашних гусей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грипп птиц обнаружили в селе Степное Целинского района. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, вирус подтвердили после проверки патматериала, отобранного от домашних гусей. Сейчас в населенном пункте проводятся санитарные мероприятия.

Ранее очаг гриппа птиц также выявили в Ольшанке Целинского района. После этого под наблюдение взяли около десятка хуторов и сел.

Добавим, грипп птиц - опасная инфекция, которая может передаваться от пернатых человеку. Заболевание приводит к лихорадке и поражению легких.

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