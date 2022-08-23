Лесной пожар в Каменском районе полностью потушили, всего выгорело 54 га

Ликвидировали горение в около 14 часов 23 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Природный пожар в Каменском районе полностью потушили днем 23 августа. Об этом информирует пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Локализацию объявили сегодня в 8:50, ликвидировали горение в 14:15. Выгорело 54 га лесного массива, - сообщили в экстренном ведомстве.

Напомним, с огнем на территории Каменского лесничества боролись со вчерашнего дня, то есть с 22 августа. О пожаре стало известно около 14:28. Сначала пламенем было охвачено 0,5 га, но потом из-за жары и ветра ситуация начала постепенно осложняться и к вечеру площадь горения составляла 50 га.

На месте происшествия от РСЧС задействовали 471 человека и 75 единиц техники, в том числе от МЧС - 89 человек и 245 единиц техники. Использовали в том числе два вертолета и пожарный поезд. Помогали добровольцы.

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