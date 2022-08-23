Клиенты ВТБ смогут изменить контактные данные без визита в офис

ВТБ запустил для клиентов возможность изменения контактных данных в ВТБ Онлайн. Пользователи приложения и интернет-банка смогут поменять мобильный номер телефона и адрес электронной почты без визита в офис. Новый функционал надежно защищен от мошенников за счет подтверждения личности клиента на портале Госуслуг. По оценкам ВТБ, до конца года сервисом воспользуются более 200 000 человек.

- Каждый месяц более 50 тысяч клиентов ВТБ сталкиваются с необходимостью изменения своего номера телефона. Раньше клиентам приходилось лично подтверждать данные и при этом тратить время на поездку в офис банка. Теперь поменять контактную информацию можно за пару секунд онлайн, что стало возможно благодаря интеграции с порталом Госуслуг и 100% идентификации личности клиента, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В прошлом году ВТБ полностью обновил профиль пользователя в ВТБ Онлайн. В этом разделе клиент может посмотреть всю информацию о себе, включая контакты, адрес, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, загранпаспорта, водительского удостоверения и СТС. Данные хранятся с соблюдением всех мировых стандартов финансовой безопасности.