В Ростовской области произошел очередной ландшафтный пожар

В Азове горит сухая трава
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ростовской области, в Азове, во вторник днем, 23 августа, на улице Обороны начался пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огнем занялась сухая трава.
- Площадь возгорания составила 350 квадратных метров, угрозы распространения огня на жилые строения нет, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
С огнем борются 24 человека личного состава, на месте работает пять спецмашин.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Каменском районе потушили лесной пожар, который охватил 54 гектара.
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