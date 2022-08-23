Организатора музыкального конкурса уволили после победы рокеров из Ростова

После участия в конкурсе ростовские музыканты получили очень много комментариев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любительская рок-группа из Ростова-на-Дону «Why Not?» обошла 450 соперников и стала победителем международного музыкального конкурса «Undertalant», который проводился в Уругвае. Об этом сообщает телеканал «Дон-ТР».

По данным телеканала, судьи были беспристрастны, потому и поплатились — организатор конкурса Исао Есимура был уволен сразу после подведения итогов.

- Якобы, не должна была группа, чья страна проводит спецоперацию на Украине, не то что побеждать, даже участвовать в конкурсе, - комментируют участники ростовского бэнда.

Как рассказывает вокалист и бас-гитарист группы Андрей Спиридонов, который зарабатывает на жизнь фотографией, после участия в конкурсе музыканты получили очень много комментариев. При чем практически на всех ресурсах конкурса ростовчан называли «такими словами, что и говорить их непривычно». В то же время хвалебные слова в адрес наших музыкантов на своей странице высказал государственный деятель, экономист и писатель Михаил Делягин. А лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий и вовсе пригласил ростовских рокеров спеть вместе.

Примечательно, что донские «металлисты» на сцене работают с металлом и в жизни: Иван Летуновский - оператор башенного крана, а гитарист и композитор группы Алексей Костров - начальник сектора ОАО «Ростсельмаш».

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