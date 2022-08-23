В Ростове в День знаний запретят продажу алкоголя

Запрет не будет распространяться на объекты общественного питания Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Розничная продажа алкогольных напитков на всей территории Ростовской области будет запрещена в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщает департамент потребительского рынка донского региона.

Однако данный запрет не будет распространяться на объекты общественного питания — бары, рестораны и кафе. Здесь нельзя будет приобрести спиртное на вынос, но никто не запретит употреблять алкоголь непосредственно в помещении.

Напомним, запрет на продажу алкоголя действует в Ростовской области в День защиты детей, в дни проведения выпускных вечеров, последних звонков и в День знания.

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