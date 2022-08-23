Донские ЗАГСы присоединились к проекту "Правовая помощь". Фото: Правительство РО

Донские МФЦ теперь будут проводить консультации по вопросам компетенции службы ЗАГС. Соглашение о сотрудничестве подписали руководитель уполномоченного МФЦ региона Алексей Алехин и начальник управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Проект «Правовая помощь онлайн» на Дону действует с 2018 года, и его главная задача заключается в предоставлении бесплатных юридических консультаций по видеосвязи всем жителям Дона, – сообщил министр цифрового развития, ИТ и связи региона Евгений Полуянов.

Этот проект поможет правильно и в кратчайшие сроки оформить дубликаты утерянных свидетельств о заключении и расторжении брака, свидетельств о рождении и свидетельств о смерти. У специалистов можно будет проконсультироваться по поводу смены имени, фамилии, отчества, а также по вопросам проставления апостиля на документах, которые были выданы в ЗАГСе, чтобы впоследствии их можно было легализовать за пределами РФ.

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Регион стал одним из первых в России с такой возможностью.