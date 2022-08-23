В парке Островского огромная ветка свалилась на женщину с ребенком. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове от сильного ветра в парке Островского сломалась и упала огромная ветка. Обломок дерева едва не убил женщину с ребенком. Об этом сообщает издание «Блокнот Ростов».

Ростовчанка прогуливалась с сыном по аллее со стороны 14-й линии. Вдруг от сильного порыва ветра на них упала большая ветка. В результате этого ЧП женщина получила серьезную травму ноги.

- Левый голеностопный сустав - трехлодыжечный перелом со смещением отломков. Левая стопа: Перелом основания 2,3,4, плюсневой кости без выраженного смещения отломков, - сообщается в протоколе рентгенологического исследования.

А также на теле женщины остались множественные ссадины и ушибы. Трехлетнего малыша едва задело мелкими ветками и никаких серьезных травм он не получил, отделался лишь испугом.

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