Четыре птенца розовых фламинго родились в зоопарке. Фото: ростовский зоопарк.

В ростовском зоопарке у розовых фламинго появились птенцы. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Птицы выводят потомство уже второй год. До этого птенцы не появлялись на протяжении десяти лет. В этом сезоне на свет появились сразу четыре розовых фламинго.

- Наши специалисты работали много лет, чтобы получить потомство данного вида: совершенствовали рацион и условия содержания, завозили специальную глину, чтобы птицы делали гнезда и даже временно закрывали мост над фламинго, чтобы минимизировать стресс будущих родителей, - отмечается в сообщении.

Сейчас очень интересно наблюдать, как эти маленькие птенчики из маленьких серых комочков превращаются в ярких статных птиц. Но стоит отметить, что до следующего года потомства у фламинго больше не предвидится, поэтому мост через озеро фламинго уже открыт.

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