В Неклиновском районе пройдет фестиваль сельского туризма и гастрономии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в хуторе Петровском Неклиновского района пройдет фестиваль сельского туризма и гастрономии. Он запланирован на предстоящую субботу, 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Главной идеей этого фестиваля является привлечение внимания к сельскому туризму. Гости мероприятия здесь смогут отдохнуть вдали от шумного города и зарядиться энергией природы. Для дончан и гостей города подготовлена большая развлекательная программа.

Ремесленники покажут свое мастерство в виде резки по дереву, художественной ковки из металла. А также откроется гончарная мастерская. На фестивале появится возможность приобрести обереги из экоматериалов, а для детей проведут различные мастер-классы.

Гости фестиваля смогут полакомиться продукцией местных фермеров на маркете и фуд-корте. Ждет дончан также и всеми любимая полевая кухня, а 28 августа участники феста приготовят донскую уху на костре.

Пройдут также и экологические мероприятия, такие, как, например, эко-лекторий в лесу об органической продукции и сохранении природы. Особое наслаждение получат любители йоги, так как здесь их будет ждать целый сеанс с медитацией и чайной церемонией.

Кроме того, запланированы прогулки на сап-бордах по пруду, спортивные игры, квесты и прогулки по экотропе. А вечером гостей феста ждут песни у костра. Желающим предлагается остаться с палаткой до утра в обустроенной зоне кемпинга.

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На мероприятие приедут рестораторы и гастроэнтузиасты.