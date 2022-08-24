На установку уличного освещения в станице Багаевской потратят более 2,8 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Багаевской Ростовской области запланировали установить уличное освещение. На эти нужды планируется потратить более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Багаевского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие уже смогли подать свои заявки. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит заняться установкой уличного освещения на улице Мельничной и в переулке Ермакова.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 31 марта 2023 года.

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Работы необходимо выполнить до 1 августа 2022 года.