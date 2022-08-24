На въезде в Ростов авария стала причиной огромной пробки.
Фото: Яндекс.Карты
Въезд в Ростов со стороны Батайска оказался скован многокилометровыми пробками. Сервис Яндекс.Карты сообщает, что автомобилистам придется простаивать в пробках как на Восточном, так и на Западном шоссе.
Причиной огромной пробки на Восточном шоссе стали сразу два произошедших одно за другим ДТП и частично перекрытое движение. Скорость движения на заполненных машинами участках не превышает десяти километров в час. Движение по шоссе затруднено от улицы Есенина.
Кроме того, с трудом автомобилисты двигаются и на Западном шоссе. Скорость движения там также не более десяти километров в час. Информации о ДТП пока нет.
Из-за образовавшихся заторов автомобилистам следует заранее перестроить маршрут, чтобы не опоздать на работу.
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Причиной пробки на трассе могло стать ДТП.