Жители улицы Курской в Ростове пожаловались на массовую кражу люков

Похожие ситуации с люками наблюдаются и в других районах города. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону жители улицы Курской пожаловались на массовую кражу люков. Пост об этом 23 августа появился в одном из городских пабликов.

- Жулики похитили почти все люки. Опасные ямы на дорогах зияют целый месяц, а воришки продолжают выносить оставшееся. Пока никто не пострадал, хотя бы этого хорошо, - говорится в опубликованном тексте.

В комментариях пользователи сети выразили негодование и предложили наказывать скупщиков, которым хулиганы, по всей видимости, несут добычу. Ростовчане добавили, что похожие ситуации также наблюдаются «в районе Ленина - Погодина», «в Левенцовке» и «на конечной остановке в Александровке». Известно, что местные власти уже начали отрабатывать эти обращения.

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