В Ростовской области новый пик распространения коронавируса ожидается в конце сентября

Резкое увеличение числа заболевших COVID-19 ожидается в конце сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в конце сентября текущего года ожидается пик новой волны коронавируса. В связи с чем глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев в эфире телеканала «Дон-ТР» призвал работодателей вернуться к контролю температуры у сотрудников и к массовой иммунизации.

- В общественных местах мы рекомендуем ношение масок, - пояснил глава ведомства. - Рекомендуем тем категориям, которые наиболее рисковые, ограничить посещение мест скопления людей. Если же есть температура, любые признаки заболевания — нужно оставаться дома и вызывать врача. Мы провели работу с работодателями, и снова обратились с рекомендациями в отношении того, чтобы контролировать температуру у работников. Также рекомендуем вернуться к массовой иммунизации.

Резкое увеличение числа заболевших COVID-19 ожидается в конце сентября, поскольку именно тогда большинство жителей Ростовской области вернутся из отпусков и летних каникул. На сегодня в Ростовской области работают семь ковидных госпиталей, где развернуты 770 коек. Данный коечный фонд уже занят на 2/3.

Отметим, что накануне губернатор Василий Голубев поддержал Роспотребнадзор и анонсировал введение масочного режима в Ростовской области. По словам главы региона, темпы распространения короновируса впечатляют. В конце прошлой недели был подписан документ, в котором жителям Ростовской области рекомендуют носить маски.

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