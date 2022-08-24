Кандидат в президенты РАН Геннадий Красников высоко оценил разработки ученых ДГТУ

Фото: ДГТУ

Во вторник, 23 августа, Донской государственный технический университет посетил знаменитый ученый в области микроэлектронных технологий, директор Научно-исследовательского института молекулярной электроники, академик Российской академии наук, кандидат в президенты РАН на выборах 2022 года Геннадий Красников.

Гость ознакомился с научно-исследовательскими мощностями, образовательными проектами, новыми разработками ученых ДГТУ и высоко оценил возможности опорного вуза донского региона и перспективы его развития.

– Я увидел разработки высокого уровня. Они вносят заметный вклад в развитие фундаментальных дисциплин и одновременно могут иметь практическое применение, что, на мой взгляд, очень важно, – подчеркнул Геннадий Яковлевич. – Мне близка та философия, которой придерживаются руководство вуза и его исследователи.

На встречу с именитым ученым приехали члены Российской академии наук ЮФО и СКФО.

Фото: ДГТУ

– Перед нами стоит задача развития страны, в том числе экономического роста, модернизации промышленности. А кто еще кроме вас мог бы выстроить эту модель? – обратился к ученым заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимир Гурба.

Также во время встречи с учеными Геннадий Красников рассказал о тезисах своей предвыборной программы, о научно-исследовательском институте, который он возглавляет.

– Основная моя цель, которой я придерживаюсь как кандидат в президенты РАН, – повысить авторитет Российской академии наук, включить РАН в государственную систему принятия решений, – поделился Геннадий Яковлевич и ответил на вопросы участников встречи.