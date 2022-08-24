ВТБ предупреждает: мобильное приложение банка через App Store устанавливать нельзя

ВТБ фиксирует случаи рекламных рассылок с предложением восстановить мобильное приложение банка в App Store. За вознаграждение «специалисты» гарантируют его установку и бесперебойную работу.

Подобные предложения стали сейчас распространяться в телеграм-каналах. Авторы рассылок предлагают установить приложение через сертификаты и «под ключ» - с использованием специализированных сервисов. По оценке специалистов ВТБ, подобная практика является нелегальной и не дает гарантий установки прежней версии приложения. Более того, мошенники могут использовать эту схему в своих целях, чтобы после получения аванса за работу перестать выходить на связь.

ВТБ предупреждает своих пользователей, что подобная активность не имеет никакого отношения к самому банку и может быть использована третьими лицами в своих целях.

- Важно не поддаваться на подобные провокации и обращать внимание на официальные заявления кредитных организаций. ВТБ рекомендует владельцам смартфонов на iOS использовать web-версию, которая по функционалу уже ничем не отличается от мобильного приложения. Ее установка доступна в полном объеме и гарантирует клиентам удобство и безопасность, - прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Клиентам ВТБ доступно дистанционное использование продуктов и услуг на любой платформе. Владельцы смартфонов на базе iOS работают с web-версией ВТБ Онлайн.

Пользователям устройств на платформе Android по-прежнему доступна мобильная версия ВТБ Онлайн. Скачать ее можно на стартовой странице интернет-банка ВТБ Онлайн (online.vtb.ru), а также в официальных магазинах мобильных устройств.

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