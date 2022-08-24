В Ростовской области более 4 тысяч жителей пострадали от укусов клещей

В Ростове всего выявили 689 случаев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области с начала года 4069 человек обратились за медпомощью из-за укуса клеща. Об этом 23 августа сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшее число случаев пришлось на Ростов - 689. Второе место занял Таганрог, где клещи покусали 268 человек. В Шахтах выявили 231 случай укуса клеща, в Волгодонске – 214, в Новошахтинске — 145. В Сальском районе — 169, в Песчанокопском - 114, а в Семикаракорском районе — 113.

Напомним, что при укусе клеща не стоит избавляться от вредителя самостоятельно. Необходимо обратиться за медицинской помощью.

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