В Ростове сорвался ремонт проспекта Буденновского

Всего до конца года в Ростове планируют привести в порядок 25 дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове разорвали контракт с подрядчиком, который должен был выполнить масштабный ремонт проспекта Буденновского на участке от Нансена до Темерницкой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- С подрядной организацией муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Причина - неисполнение обязательств, - пояснил Алексей Логвиненко.

Деньги, заложенные на этот проект, теперь должны потратить на ремонт 8 отрезков дорог: на Доломановском, Обороны, Шаумяна, Восточной, Герасименко, Белорусской, Пришкольной и Берберовской. Всего же до конца года в городе планируют привести в порядок 25 проезжих частей общей протяженностью 23 км или 330 тысяч кв. метров.

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