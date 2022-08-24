Для ростовчан пройдет ярмарка недвижимости. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 26 по 27 августа ВТБ в Ростове-на-Дону проведет ярмарку недвижимости с участием известной риелторской компании и крупнейших застройщиков. Посетителям будет представлен широкий выбор объектов и возможность оформления ипотечного кредита на льготных условиях. Мероприятие пройдет в новом ультратехнологичном офисе банка.

Жители региона получат доступ к эксклюзивным предложениям агентства недвижимости и ведущих строительных компаний. Покупатели смогут забронировать квартиру в понравившемся жилом комплексе, получить квалифицированную консультацию специалиста ВТБ по вопросам ипотеки, рассчитать размер возможного ежемесячного платежа, а также при необходимости подать заявку на кредит.

На одной площадке соберутся крупнейшие представители рынка жилой недвижимости Ростовской области – компания «Союз застройщиков», ГК «Интеко», ГК «Московская строительная компания», ГК «ВКБ-Новостройки», СК «Галактика», СК «Зодчий», СК «Югспецстрой» и СК «Стройград».

Ярмарка недвижимости пройдет в инновационном офисе ВТБ по адресу: ул. Б. Садовая, д. 121, 2 этаж (зона атриума). Дата и время мероприятия: 26 августа с 10:00 до 19:00, 27 августа с 10:00 до 17:00.

Сегодня клиенты ВТБ могут оформить займ на квартиры в строящихся домах под 6,7% в рамках основной программы с господдержкой. Кредит по «семейной ипотеке» банк предлагает от 5,7%. Для многодетных родителей с тремя и более детьми, в том числе приемных, в банке доступен жилищный кредит всего под 3% годовых. На вторичное жилье и рефинансирование действующей ипотеки распространяется ставка 9,9%. Также действуют совместные специальные программы с партнерами.

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