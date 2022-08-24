В Новочеркасске Toyota на скорости врезалась в BMW X5

Авария произошла утром на улице Макаренко. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Утром 24 августа в Новочеркасске на улице Макаренко после столкновения двух иномарок травмы получил 49-летний мужчина. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, аварию спровоцировал сам пострадавший. Водитель Toyota RAV4 не выдерживал безопасную скорость и дистанцию на дороге, в итоге его авто врезалось в BMW X5. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства случившегося.

Добавим, сегодня же в Ростове перевернулась неуправляемая бетономешалка, пострадали два человека. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем.

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