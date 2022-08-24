В Ростовской области в 2022 году валовой сбор овощей составил 72 тысячи тонн

На сегодня уже убрано более 46% площадей под овощными культурами и более 42% посевов картофеля. Фото: пресс-служба донского правительства.

Собрав самый большой в своей истории урожай ранних зерновых аграрии Ростовской области перешли к уборке овощей, картофеля и плодовых культур. Об этом во время поездки в Семикаракорский район рассказал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

По его словам, на сегодня урожай собран с 2,9 тысячи гектаров. Убрано более 46% площадей под овощными культурами и более 42% посевов картофеля. При этом валовой сбор составил 72 тысячи тонн при средней урожайности 248 центнеров с гектара.

По данным Минсельхозпрода, под урожай 2021 года сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами картофель был высажен на площади почти 6,7 тысячи гектаров. На сегодняшний день убрано более 2,8 тысячи гектаров, валовой сбор составил почти 84 тысячи тонн при урожайности 300 центнеров с гектара. В регионе преобладает производство овощей в открытом грунте: выращиваются картофель, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, томаты и огурцы.

Как отмечает первый замгубернатора, донской регион сегодня занимает 5-е место по производству овощей в России. Промышленное овощеводство в Ростовской области сосредоточено в 12 районах южной, приазовской и центральной орошаемой зонах. Выращиванием овощей открытого грунта занимаются более 100 сельхозорганизаций.

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